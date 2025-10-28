・放電精密が急騰で新値街道を快走、防衛関連の高成長株として存在感高める ・ファインシンが破竹の８連騰、トヨタ系で電動関連部品の技術力評価と収益上振れ期待 ・和心は年初来高値更新、かんざし屋ｗａｒｇｏの日次売上が過去最高を記録 ・メタウォータはマド開け急伸、今期業績・配当予想を上方修正 ・ニデックが一時Ｓ安、特別注意銘柄指定で日経平均から除外へ ・正興電が上値追い加速し４年半ぶり２０００円台回