午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１９２、値下がり銘柄数は１３８１、変わらずは３７銘柄だった。業種別では３３業種中５業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、鉄鋼、海運、証券・商品。値下がりで目立つのは繊維、サービス、金属製品など。 出所：MINKABU PRESS