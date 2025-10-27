日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５３円０２～０４銭と前営業日比２０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円８０～８４銭と同２５銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１９～２０ドルと同０．０００１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS