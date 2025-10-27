ナガセは２７日の取引終了後、２０２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が３０４億５５００万円（前年同期比２１．９％増）、営業利益が２２億８０００万円（同５１．５％増）、最終利益が１５億４４００万円（１３．５倍）になった。９月中間期は「東進ハイスクール」などを展開する高校生部門で在籍数が増え、追加講座の申し込みが引き続き堅調に推移し業績を押し上げた。小・中学