今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日米首脳会談などに左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５２円５０～１５３円６０銭。 今日は日経平均株価が初の５万円台乗せと大幅高となるなか、低リスク通貨とされる日本円には売りが優勢となり、一時１５３円２０銭台にドル高・円安が進行した。明日は高市首相とトランプ米大統領による日米首脳会談が開催されることから、その内容が関心を集めている。ま