東京証券取引所は２７日の取引終了後、ニデックを特別注意銘柄に２８日付で指定すると発表した。財務諸表に添付される監査報告書において意見不表明が記載され、内部管理体制などについて改善の必要性が高いと認められるため、としている。 出所：MINKABU PRESS