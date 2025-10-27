キヤノンがこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を４６００億円から４５１０億円（前期比６１．２％増）へ、純利益を３３００億円から３２５５億円（同２．０倍）へ下方修正した。 売上高は４兆６０００億円から４兆６１６０億円（同２．４％増）へ上方修正した。カメラやネットワークカメラは成長を継続するほか、生成ＡＩ向けを中心に半導体露光装置需要が堅調に推移していることな