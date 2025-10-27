イーエムシステムズがこの日の取引終了後、２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を２１７億４０００万円から２３４億７９００万円（前期比５．５％減）へ、営業利益を２５億２２００万円から３６億２７００万円（同１８．８％減）へ、純利益を１８億５４００万円から２６億９１００万円（同１１．０％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を１８円から２２円へ引き上げ年３９円（前期３５円）とした。 オ