鶏肉をシンプルに焼くチキンステーキやソテーは、食卓の定番。今回は、鶏むね肉もしっとり仕上げる調理のコツから、風味豊かなハーブソルトや和風ソースで楽しむ絶品レシピ8選までご紹介します。毎日の献立のメインにぜひ活用してください！■ステーキとソテーの違いとは？ステーキは、英語の「steak」が語源で、もとは古ノルド語の「焼く（steikja）」に由来するという説があります。「厚切りの肉や魚を焼いた料理」を指し、鉄板