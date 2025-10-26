Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。寝床に入ってから、お気に入りの音楽を聴きながらリラックスしたいときに便利なのが、寝ながら使用することに特化したイヤホン、通称「寝ホン」です。「寝ホン」は、多くのメーカーからさまざまなモデルが発売されていますが、今回は横向き寝でも圧迫感を軽減し、就寝時の着になる音を遮