食楽web お寿司は江戸前のにぎり寿司が一般的ですが、関西にはより伝統的なお寿司に「押し寿司」があります。 関西に来たからにはお寿司だって関西風を食べてもらいたい。京都の中心地には、100年以上続く押し寿司が有名な老舗『いづ重』があり、一度はぜひ食べてほしい一皿があるのです。 八坂神社のすぐ目の前にある『いづ重』 パッと見では飲食店のようには思えない、いづ重 『いづ重』があるのは、京都を象徴する神