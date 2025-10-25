2019年からスペインでプレーしてきた日本代表MF久保建英。若くして世界的名門バルセロナに引き抜かれた後、日本に帰国し、18歳になると、再びスペインに渡った。そうしたなか、スペイン語を流暢に操る久保の発言が現地で話題になっている。このほど、久保の古巣であるヘタフェでトーゴ代表DFダコナム・ジャネがクラブ史上最多出場記録を樹立（久保は2021年1月から半年間だけヘタフェでプレー）。2017年からヘタフェでプレーしてき