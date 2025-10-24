日銀が２４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５２円８２～８４銭と前営業日比３３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７７円５５～５９銭と同６７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６１８～２０ドルと同０．００１９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS