メリットもデメリットも分かりやすいディーゼルエンジン車近年の乗用車向けのディーゼルエンジンは、2009年10月に導入された排出ガス規制「平成22年排出ガス規制（ポスト新長期規制）」に対応するクリーンディーゼルから徐々に普及しています。2代目の日産「エクストレイル」を皮切りに、メルセデス・ベンツ、BMW、三菱、マツダ、トヨタ、フォルクスワーゲンなど、多くのメーカーがクリーンディーゼル搭載車を投入しています。