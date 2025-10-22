コスモエネルギーホールディングス（ＨＤ）は、２０３０年に洋上風力発電の規模を４倍超に引き上げるとしていた目標を見直す方針だ。資材価格の高騰などを踏まえ、現状では拡大が困難と判断。石油依存からの脱却に向けて、洋上風力に限らず幅広い分野で取り組みを進め、新たな脱炭素技術の開発を図る。山田茂社長が１９日、読売新聞の取材に、洋上風力の拡大計画について「数年ずれる可能性がある」と述べた。コスモは３０年に