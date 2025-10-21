セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、ホット専用の冬季限定ペットボトルシリーズ「スターバックス WINTER COLLECTION」から、「スターバックス WINTER COLLECTION ピーチティー with ハニージンジャー」と「スターバックス WINTER COLLECTION ヘーゼルナッツホワイトモカ」を10月21日から発売しています。手軽にカフェ気分を味わえる商品「ピーチティー with ハニージンジャー」は、蜂蜜の甘みと、ジンジャーのアク