タレントの村重杏奈（27歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。二刀流ならぬ“六刀流”をアピールした。番組はこの日、「お寺新時代！増える二刀流住職を大調査」をテーマに進行。村重は「私はね、二刀流どころじゃないです」と話し、「タレント、女優、モデル、プロデューサー」と、まずは“四刀流”をアピールする。「プロデューサーって？」との質問に、村重は「私、下着のプロデ