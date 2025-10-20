リーグ優勝決定シリーズで衝撃の3発米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦でブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ（WS）進出を決めた。投打二刀流で出場した大谷翔平投手は、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。3発目の記念球をキャッチしたファンは「売る」と明言している。米放送局が伝えている。米カリフォルニア州地元局「KGO-TV」公式YouTubeチャ