猫に話しかけられてついていくと…。子猫の救出の様子が注目を集めています。話題の投稿は80万回以上表示され「猫語が分かるお方だったのと、大家さんを見つけ出す行動力に感服したわ」「無事救出されて良かった～！」「思ったより小さいねこちゃんですね」とのコメントが寄せられていました。 【動画：困った様子で鳴いていた猫のあとをついていくと、壁の中から『子猫の鳴き声』が…】 みんなのやさしさで助け出された子