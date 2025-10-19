元中日の岩瀬仁紀氏（50）が、CS放送スカイAの人気企画「第6回プロ野球仮想ドラフト会議」に出演。今、プロに入ってもローテーションで回れる大学生即戦力右腕の名前を挙げた。岩瀬が「今、プロに入っても即ローテーションで回れる」と絶賛したのが青学大の本格右腕・中西聖輝投手（4年）だった。1メートル82・90キロと均整の取れた体から投じる多彩な変化球と制球力を誇る。岩瀬氏は「直すところがあまりない。逆に言うと