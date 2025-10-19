「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」ファイナルステージ第５戦（１９日、みずほペイペイ）でアクシデントが発生した。初回のホークスの攻撃、一死一塁から走者の周東佑京内野手（２９）が盗塁を仕掛けた。二塁に滑り込んだ際に捕手からの送球を受けた山縣秀内野手（２３）と交錯。山縣の左ヒザに周東の左足がぶつかる形となった。山県はその場でうずくまって動けず。ユニホームには穴が開き、担架でベンチ裏へ