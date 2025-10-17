100人分のおにぎり紅白歌合戦にも出場した大物歌手が握っているのはマイクではなく、おにぎり。10月4日、埼玉・鶴ヶ島市の子ども食堂での「ちゃんこ鍋交流会」での一コマである。【写真を見る】子ども食堂に現れた「71歳大物歌手」とは？「まだもらってない子はいますか〜？」「は〜い」次々と手を挙げる子供たちにおにぎりを手渡すのは、小林幸子（71）だ。5月に新潟・十日町の田んぼで横綱・豊昇龍（26）らと一緒に田植えを