アップルが2025年の新しいiPhoneを発売して1か月ほどが経ちました。筆者は2019年に「iPhone 11 Pro」を購入して以来、ずっとProシリーズのiPhoneを使い続けてきましたが、今年は先進性に惹かれて「iPhone Air」に乗り換えています。果たしてこの選択は正解だったのか…。 Proシリーズと比べて見えてきた「良いところ」と「物足りないところ」をレポートします。 ↑iPhoneのまったく新しいラインナップとして加わった「iPhone