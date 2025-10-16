【山崎武司 これが俺の生きる道】#36【続きを読む】「ガルベスと牛乳で仲直りしよう」…大豊泰昭さんの提案を断固拒否してそれっきり令和になって乱闘は「天然記念物」になった。ただ、俺らの現役時代、特に星野仙一監督時代は日常茶飯事だった。今でも「乱闘といえば」といって話題にあがるのが、1996年5月1日の巨人戦。ナゴヤ球場で起きた俺とガルベスによる大立ち回りだ。0-6で大差をつけられていた五回裏、先頭で打席に