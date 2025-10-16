今日16日(木)は、沖縄では晴れて朝から気温が上がっています。午前9時前に那覇市で30℃を超えて、今年138回目の真夏日(最高気温30℃以上)となりました。統計開始以来、真夏日の日数が最も多くなりました。那覇市で今年138回目の真夏日沖縄では、高気圧に緩やかに覆われ、上空には真夏のような暑い空気が居座っています。朝から晴れて、気温がグングンと上がり、午前9時前は、那覇市で気温が30℃を超えました。今年138回目の真夏日(