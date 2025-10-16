旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■高級品正解：伊勢えび難易度：★★☆☆☆祝いの席にも欠かせない伊勢えびは、日本を代表する高級魚介類のひとつで、イセエビ科イセエビ属に属する甲殻類です。体長は20〜30cmほどで、大きいものでは40cmを超える個体も存在し、最大で50c