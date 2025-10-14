NY株式13日（NY時間16:22）（日本時間05:22） ダウ平均46067.58（+587.98+1.29%） S＆P5006654.72（+102.21+1.56%） ナスダック22694.61（+490.18+2.21%） CME日経平均先物47155（大証終比：-465-0.99%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は大幅反発。ＩＴ・ハイテク株も買い戻され、ナスダックも急反発した。先週はトランプ大統領の対中強硬姿勢で市場が不安定になり、ダウ平均は８７８ド