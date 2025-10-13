【メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025】 10月13日18時より配信 コトブキヤは、配信番組「メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025」にて「無限邂逅メガロマリア」新作情報を公開した。 番組内では「第63回全日本模型ホビーショー」にて展示予定の原型や新作情報