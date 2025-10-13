「無限邂逅メガロマリア」新商品情報が公開。「篝火 真里亞【戦闘装束】」、「アイスアイゼン」などの新作が公開
コトブキヤは、配信番組「メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025」にて「無限邂逅メガロマリア」新作情報を公開した。
番組内では「第63回全日本模型ホビーショー」にて展示予定の原型や新作情報を公開した。新作にはキャラクター「篝火 真里亞」の戦闘装束姿や巫女や陰陽師をテーマとした「アイスアイゼン」などが公開。
また、トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー「エミュレータ」」が10月14日より予約受付を開始する。さらに新キャラクター「ホライゾン」商品化やカスタムパーツなども公開された。
その他、メガロマリア作品投稿システム「エキストラオーディション」の開催も決定した。【メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025】
エミュレータ
10月14日 予約開始
トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー。関節部や外装部など全身の約50％がスキンパーツとなっている。
篝火 真里亞【戦闘装束】
生身のボディに適した独自の股関節構造「マリアスイング」に加え、眼球可動、軟質素材のスカートパーツなど、新たな要素を追求したモデルとなっている。
※スカートは開発中の試作品を使用しています。
アイスアイゼン
巫女や陰陽師をテーマにした赤菱サナのアナザー「アイスアイゼン」が商品化。シリーズ初となる低身長のマリオネットスタイルとなっている。
メカサプライ35 ホロニックヘッドドレス&ホロニックハイヒール ホワイトVer.
美少女キャラクターモデル向けの改造用ヘッドドレスとハイヒールをセット。
ホライゾン
NONスケール アーマ―タイプ：ポーンA1
企画進行中
「ヘキサギア」シリーズのガバナー「アーマ―タイプ：ポーンA1」をメガロマリア仕様で商品化。
メガロマリア 作品投稿システム「エキストラオーディション」第1回
募集開始：10月23日
投稿期限：2026年2月2日12時まで
結果発表：2026年春頃 予定
#メガロマリア 作品投稿システム- 無限邂逅メガロマリア 公式 (@MegalomariaInfo) October 13, 2025
「エキストラオーディション」
開 催 決 定 ！
第一回募集キャラクターは、ブラッドレス「ラヴェナス」！
詳細は画像をチェック👀 pic.twitter.com/RsJS1KJBq6
イラスト公開
＼ご視聴ありがとうございました！／- 無限邂逅メガロマリア 公式 (@MegalomariaInfo) October 13, 2025
「ホビーショー直前！スペシャルトークライブ」は終了しました。
見逃してしまった方は、ぜひこちらのアーカイブからご覧ください✨https://t.co/Cs8UGYdtGC pic.twitter.com/1H15F7c7ru
(C) KOTOBUKIYA