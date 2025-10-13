コトブキヤは、配信番組「メガロマリア×創彩少女庭園 ホビーショー直前！ スペシャルトークライブ2025」にて「無限邂逅メガロマリア」新作情報を公開した。

番組内では「第63回全日本模型ホビーショー」にて展示予定の原型や新作情報を公開した。新作にはキャラクター「篝火 真里亞」の戦闘装束姿や巫女や陰陽師をテーマとした「アイスアイゼン」などが公開。

また、トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー「エミュレータ」」が10月14日より予約受付を開始する。さらに新キャラクター「ホライゾン」商品化やカスタムパーツなども公開された。

その他、メガロマリア作品投稿システム「エキストラオーディション」の開催も決定した。

エミュレータ

10月14日 予約開始

トリガーの姿を模倣して現れる謎めいたアナザー。関節部や外装部など全身の約50％がスキンパーツとなっている。

篝火 真里亞【戦闘装束】

生身のボディに適した独自の股関節構造「マリアスイング」に加え、眼球可動、軟質素材のスカートパーツなど、新たな要素を追求したモデルとなっている。

※スカートは開発中の試作品を使用しています。

アイスアイゼン

巫女や陰陽師をテーマにした赤菱サナのアナザー「アイスアイゼン」が商品化。シリーズ初となる低身長のマリオネットスタイルとなっている。

メカサプライ35 ホロニックヘッドドレス&ホロニックハイヒール ホワイトVer.

美少女キャラクターモデル向けの改造用ヘッドドレスとハイヒールをセット。

ホライゾン

NONスケール アーマ―タイプ：ポーンA1

企画進行中

「ヘキサギア」シリーズのガバナー「アーマ―タイプ：ポーンA1」をメガロマリア仕様で商品化。

メガロマリア 作品投稿システム「エキストラオーディション」第1回

募集開始：10月23日

投稿期限：2026年2月2日12時まで

結果発表：2026年春頃 予定

イラスト公開

