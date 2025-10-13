日本サッカー協会は10月13日、ブラジル代表の来日メンバーを発表した。ブラジルは14日、東京スタジアムで日本代表と対戦。メンバーにはR・マドリーのヴィニシウスやチェルシーでプレーする18歳の新星エステバンなど、多くのスター選手たちが名を連ねた。日本戦に臨むブラジルのメンバーは以下のとおり。 GK１ ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）12 ベント（アルナスル／サウジアラビア）23 ジョン・ヴィクトル（ノッティ