10月14日に世界屈指の強豪であるブラジル代表と親善試合を戦う日本代表が13日、会場となる東京スタジアムで前日練習を実施。冒頭の15分のみが公開された。前日に、セルティックのFW前田大然が怪我のために離脱となったなか、この日のトレーニングには25人全員が参加した。 森保一監督が時間限定での出場を明言した久保建英も、公開された限りでは、左足首の怪我の状態は問題なさそうだった。ここ３試合未勝利の森保ジ