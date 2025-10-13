10月14日にブラジル代表と親善試合を戦う日本代表の森保一監督が13日、会場となる東京スタジアムで前日会見を実施した。左足首の故障を抱え、合流後も12日までは全体練習に参加していなかった久保建英は、この大一番に起用できるのか。森保監督は次のようにコメントし、出場を明言した。 「タケはプレーできる状態。ただし、90分間プレーできる状態ではないというか、させるべきではないと思いますので、時間を限定して