2025年10月13日、ブラジル代表のブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）が日本戦の前日会見に対応した。ブラジルはこれまで日本を相手に11勝２敗と不敗を続けている。過去の対戦成績について聞かれたギマランイスは次のように答えた。「この記録はこのまま続けさせてもらう。日本には素晴らしい選手がいて、スペースを与えず、我々が試合をコントロールしたい。韓国戦と同様の内容にしたいです」気になるスタメンはどうなる