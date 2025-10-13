チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第57回の今回は長野県上田市へ。長野で人気のチェーン店『ラーメン大学』で、珍しい“味噌チャーラー”を食べています。唯一の本部直営店、上田バイパス店へGO！2025年８月のある日、この連載