【公開後PV】 10月13日公開 【入場者プレゼント第3弾】 10月16日 配布開始 【拡大画像へ】 10月13日、「劇場版チェンソーマン レゼ篇」の公開後PV、及び10月18日より配布が開始される入場者プレゼント第3弾が公開された。あわせて、公開から24日間（9月19日～10月12日）で観客動員355万人、興行収入54億を突破したことが発表された。 PVの楽曲は