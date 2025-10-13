【公開後PV】 10月13日公開 【入場者 プレゼント 第3弾】 10月16日 配布開始

【拡大画像へ】

10月13日、「劇場版チェンソーマン レゼ篇」の公開後PV、及び10月18日より配布が開始される入場者プレゼント第3弾が公開された。あわせて、公開から24日間（9月19日～10月12日）で観客動員355万人、興行収入54億を突破したことが発表された。

PVの楽曲はマキシマム ザ ホルモンによる挿入歌「刃渡り2億センチ（全体推定70％解禁edit）」。レゼがボムに変身する姿や爆発シーン、チェンソーマンがサメの魔人・ビームの背中に跨り暴れ回る姿、早川アキや天使の悪魔の印象的な表情に加え、野茂や副隊長の姿も盛り込まれている。

入場者プレゼント第3弾は、原作者・藤本タツキ氏描き下ろしのビジュアルカード。絵柄は劇中で渋々タッグを組むことになった早川アキと天使の悪魔の2人が、制服姿でアイスクリーム片手に放課後の寄り道を楽しむかのような“もしもの日常”が描かれた一枚となっている。

【劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開後PV／挿入歌: マキシマム ザ ホルモン 「刃渡り2億センチ(全体推定70％解禁edit)」Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”】

(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社