10·î14Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Ï12Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥Ê¥³¤ÎMF¤ÎÆîÌîÂó¼Â¤Ë¡¢10Æü¤ËÅÅ·â²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ç¥£¡¦¥Ò¥å¥Ã¥¿¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Ë¤â»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯²Æ¤«¤é¥â¥Ê¥³¤Ç¶¦Æ®¤·¤Æ¤­¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿Í»Ø´ø´±¤Ï¡¢ÆîÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó£±Ç¯ÌÜ¤ÏÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¼«¿È¤òÉü³è¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸»Õ¤À¡£¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯