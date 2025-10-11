日本は10月10日、ホームでパラグアイと対戦し、かろうじて２−２で引き分けた。これで日本は、９月シリーズのメキシコ戦（０−０）、アメリカ戦（０−２）から３戦未勝利。ワールドカップならグループステージ敗退だ。この結果を踏まえても、もはや本気で「ワールドカップ優勝」ができると思っている人はいないだろう。パラグアイ戦もそうだが、最近の日本は“怖くない”。特に立ち上がりの試合の入り方がそうだ。ハイプレ