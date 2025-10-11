戸沢村の山に10日、きのこ採りに入った酒田市の80代の男性が戻らず、行方不明となっています。行方が分からなくなっているのは酒田市の80代の男性です。警察の調べによりますと、男性は10日午前6時ごろ、知人の80代男性と60代男性の合わせて3人できのこ採りのため戸沢村角川の山に入りましたが、男性と60代男性が山中で迷い、遭難したということです。その後、60代男性が下山し、道路ですれ違った人を通じて11日午後、110番通報し