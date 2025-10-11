ニューストップ > ライフスタイルニュース > 昭和の名作スナック「じゃがまるくん」が令和版で復活 期間限定で販… CM じゃがいも 懐かしい テレビ ポテト 香り 見た目 かわいい 中華まん ラッシュ ゴリ cocotte 昭和の名作スナック「じゃがまるくん」が令和版で復活 期間限定で販売中 2025年10月11日 12時30分 リンクをコピーする 昭和の名作スナック「じゃがまるくん」が、令和の今“中華まん”として帰ってきました！セブン‐イレブンが50周年を記念して発売する「じゃがまるくん（ポテト＆ミート）」は、北海道産じゃがいもとジューシーなひき肉を使用。ペッパーの香りが食欲を刺激し、もっちり生地の中でホクホク感が広がります。価格は税込150.12円。懐かしさと新しさが融合した、秋にぴったりの限定中華まんです♡ 昭和の 記事を読む おすすめ記事 明石家さんま、“初めて上京した”東京・小岩に登場 老舗喫茶で思い出トーク「走馬灯のようによみがえってしもて」【コメントあり】 2025年10月10日 6時0分 中川翔子、「初登場の夫です」と紹介 幸せあふれる空間に絶賛の声 2025年10月5日 12時0分 小倉優子、次男が三男のために作った朝食を明かす「定番になっています」 2025年10月6日 18時41分 子役出身の濱田龍臣 目標は「生涯現役」 芸能界で大切なことは「出会いを求められるかどうか」 2025年10月5日 18時0分 元ＨＫＴ村重杏奈がブチ切れ「わけわかんないこと言ってた！」 “ゆかり”の品購入されるも…「珍しく落ち込んでます」 2025年10月9日 15時57分