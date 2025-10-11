【セブン‐イレブン】昭和の人気スナック「じゃがまるくん」が令和に復活♡

昭和の名作スナック「じゃがまるくん」が、令和の今“中華まん”として帰ってきました！セブン‐イレブンが50周年を記念して発売する「じゃがまるくん（ポテト＆ミート）」は、北海道産じゃがいもとジューシーなひき肉を使用。ペッパーの香りが食欲を刺激し、もっちり生地の中でホクホク感が広がります。価格は税込150.12円。懐かしさと新しさが融合した、秋にぴったりの限定中華まんです♡

昭和の大ヒットが令和版で復活！



1983年に誕生した「じゃがまるくん」は、当時1日約30万個を売り上げた伝説のスナック。じゃがいもに見立てた見た目と、欧米スタイルの味が話題を呼びました。

セブン‐イレブン創業50周年を記念して復活を望む声が多く寄せられ、令和版として再登場。SNSでも話題を集め、先行販売ではカテゴリー1位を記録しました。

懐かしの味わいが現代の技術でブラッシュアップされています。

北海道産じゃがいも×ペッパー香る贅沢仕立て



「じゃがまるくん（ポテト＆ミート）」は、北海道産じゃがいもをたっぷり使用。ホクホク食感のポテトと、旨みあふれるひき肉をピリッとペッパーで味付けし、もっちり生地で包み込みました。

別々に調理した具材を最後に合わせることで、素材本来の味がしっかり際立ちます。

価格は税込150.12円。全国のセブン‐イレブンで10月14日（火）から順次発売され、地域限定で先行販売も実施中です。

店頭には復刻キャラクターも登場♡



昭和時代のテレビCMで人気だった「じゃがまるくん」キャラクターも復活！店頭ではレトロかわいいデザインで登場しています。

思わず写真を撮りたくなるような可愛さで、SNSでも「懐かしい」「見つけた♡」と話題に。忙しい毎日でも、ほっと一息つきたいときにぴったりの一品です。

懐かしさと新しさが出会う♡秋のご褒美まん



セブン‐イレブンの「じゃがまるくん（ポテト＆ミート）」は、昭和を知る世代には懐かしく、若い世代には新鮮に映る中華まん。

ホクホクのポテトにバターの香り、ジューシーなひき肉とピリッとしたペッパーの組み合わせが絶妙です。おやつにも軽食にもぴったりで、手軽に楽しめるのが嬉しいポイント。

レトロなパッケージとともに、心もお腹も満たされる秋の“ご褒美時間”を楽しんでみてくださいね♡