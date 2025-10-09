株式会社丸山製麺が10月6日から、人気ラーメン漫画「ラーメン大好き小泉さん」とコラボした「らーめん缶」を、東京、横浜、大阪、福岡の一部地域で販売しています。こんにゃく麺ではなく、小麦麺を使用した新しいタイプの「らーめん缶」。かつて実食を試みるも叶わなかった、個人的に“幻の食べ物”となっていたこちらを、この機会に実食してきました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2024年に販売が開始