インスタグラムで発表陸上の世界選手権東京大会で男子1500メートルに出場した飯澤千翔（住友電工）が6日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。24歳の飯澤は「We got married」とつづり、自身と妻の左手薬指の指輪の写真や、妻が飯澤にカメラを向ける写真を投稿した。9月に東京で開催された世界選手権に1500メートルで初出場。予選1組で3分41秒76の13位となり、準決勝には進出できなかった。東海大時代