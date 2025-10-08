大分県由布市の畑で「幻」といわれる珍しいフルーツがたわわに実り、8日朝も収穫作業が進められました。 【写真を見る】幻のフルーツ「ポポー」収穫最盛期ジャムに加工し販売へ大分 芳醇な香りを漂わせ薄緑色の柔らかな果実、「ポポー」は、北米原産で熟成が早く日持ちしないことから幻のフルーツと呼ばれ、市場にはほぼ流通していません。 由布市湯布院町でポポーを手がける村田武さ