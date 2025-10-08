インドで咳止めシロップを服用した子ども19人が死亡 有害な化学物質が含有FNNプライムオンライン

インドで咳止めシロップを服用した子ども19人が死亡 有害な化学物質が含有

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • インドで服用した子ども19人が死亡した咳止めシロップ「コールドリフ」
  • 有害な化学物質「ジエチレングリコール」が含まれていたと判明したという
  • この物質は、これまでにも複数の国で死亡事故との関連が指摘されているそう
