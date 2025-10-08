ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > インドで咳止めシロップを服用した子ども19人が死亡 有害な化学物質… インド 化学物質 死亡事故 製薬会社 海外の事件・事故 海外・国際ニュース FNNプライムオンライン インドで咳止めシロップを服用した子ども19人が死亡 有害な化学物質が含有 2025年10月8日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと インドで服用した子ども19人が死亡した咳止めシロップ「コールドリフ」 有害な化学物質「ジエチレングリコール」が含まれていたと判明したという この物質は、これまでにも複数の国で死亡事故との関連が指摘されているそう 記事を読む おすすめ記事 ガザの子ども、５２分ごとに１人が死亡 ２年で２万人超が犠牲に 2025年10月8日 10時25分 生徒ら下敷き、死者50人に インドネシア、学校倒壊1週間 2025年10月6日 17時12分 ガザ2年、終わらぬ惨禍 子ども犠牲2万人超 2025年10月7日 19時13分 「毎日死者が出て、激しい空爆のせいで夜も眠れません」ガザ衝突から2年 住民が戦闘の停止を訴え 2025年10月7日 12時36分