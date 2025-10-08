これがさつまいも!? カレーパンにポテトフライ、クレープまで！進化系おいもスイーツがアツい！さつまいもって、こんな食べ方があったんだ！ と驚くこと間違いなし！ 10月17日（金）から横浜赤レンガ倉庫で開催される『横浜おいも万博2025』には、ユニークな進化系おいもグルメが大集合します。注目は、全国カレーパングランプリで金賞を受賞したカレーパンにさつまいもを合わせた“淡路牛おいもカレーパン”！ ザクザク