ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、『秋の収穫バーガーフェア』を開催する。10月15日から11月上旬までの間、ごぼうとにんじんのきんぴらと特製てりやきソースを使用した和風バーガー4品を発売する。一部店舗を除く177店舗で販売予定。ラインアップは、「鶏ごぼうバーガー」「牛カルビごぼうバーガー」の2種。国産のごぼうとにんじんを使用したシャキシャキ食感のきんぴらは、醤油ベースの味付けで素材の風味を生かした。ロッ