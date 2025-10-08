モンスターが音楽を奏でるシーンをスイーツで表現JR天王寺駅直結のホテル「都シティ 大阪天王寺」の最上階スカイレストラン「エトワール」では、「ハロウィーンオーケストラ アフタヌーンティー 〜秋の饗宴〜」が2025年10月31日（金）まで開催中。テーマは音楽とハロウィーンの幻想的な空気感。モンスターたちが演奏するシーンをスイーツで表現し、見た目もかわいいアフタヌーンティーが用意されています。カボチャやサツマイモ、