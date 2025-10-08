真鶴町役場（資料写真）真鶴町は７日、昼食時間に規定以上の休憩を複数回取り、職務専念義務に違反したとして、税務町民課の２０代男性主査を戒告処分とした。町によると、男性主査は昨年２〜３月、関係機関に書類の受け渡しをするため出張した際、４回にわたり約１〜３時間超過して休憩を取っていた。男性主査は町の聞き取り調査に「食事の他に祖父の家に行っていた」と話しているという。