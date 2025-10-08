スーパーリアルなAI映像がついに社会を揺るがし始めた。これまでもTikTokやYouTubeをはじめソーシャル・メディア上には大量のAI動画が出回っている。が、先週リリースされた「（OpenAIの）Sora2」をはじめ最新のAI動画は登場人物など映像のリアリティが以前とは段違いだ。極めて興味深い反面、「現実と虚構の境界線」が本当に失われ、社会に様々な混乱をもたらす恐れが現実化してきた。国際映画祭で「人間そっくりのAI女優」が話題